Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısında gençlerle buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar,AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısında gençlerle buluştu. İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığıtoplantıda gençlere tavsiyeler veren Başkan Alemdar, Türkiye’nin coğrafyamızın tek umudu olduğuna dikkat çekerek dünyada söz sahibi olan bir ülkeyi gençlerin inşa edeceğini söyledi.

Okuyan, düşünen, sorgulayan gençler sayesinde her alanda gelişen, değişen “Güçlü Türkiye” idealini gençlerin yaşatacağını ifade etti.

Alemdar, çocukların, kadınların öldürüldüğü, ailelerin yok edildiği, zulmün hüküm sürdüğü zor zamanların yaşandığını ifade ederek, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Başkan Alemdar, “Demokrasilerde hizmet üretmenin yolu siyasetten geçiyor. Hamdolsun milletimize, memleketimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Sizlerin de bu anlamda ülkemizi daha iyi yarınlara hazırlamak için siyasette yer almanız ve ortak iyiye ulaşmak için gayret etmeniz gerekiyor. Bu sebeple çok çalışmak ve üretmek durumundayız. Teori ve pratiği en doğru bir şekilde pekiştirerek insanımızı anlamak ve çözümler üretmek için gayret edeceğiz” dedi.

“Başkanımızın tecrübelerini çok kıymetli buluyoruz“

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Akgün, “Yoğun programlarından dolayı bizlere vakit ayıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdara teşekkür ediyorum. Yıllardır Sakarya siyasetinin içerisinde çok önemli bir aktör olarak kendisinin tecrübelerini çok kıymetli buluyoruz” dedi.

Başkan Alemdar, toplantının son bölümünde gençlerin sorularına cevap verdi.

