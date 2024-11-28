Başkan Özdemir, “Topladığımız zeytinleri sofralık ve yağlık olarak hazırlıyor, Nilüfer Bostan satış noktalarında halkımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarını koruma ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma hedefiyle yıl boyunca çeşitli ürünlerin hasadını gerçekleştiriyor. Zeytin hasadı dönemine girilmesiyle birlikte belediyeye ait Konaklı ve Fadıllı Mahalleleri’ndeki arazilerde ürün toplama çalışmaları sürüyor.

Hasat çalışmalarını yerinde incelemek için Konaklı Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Özdemir, hasat süreciyle ilgili bilgi aldı ve işçilerle birlikte zeytin topladı.

Nilüfer Belediyesi’nin Konaklı Mahallesi’nde 350, Fadıllı Mahallesi’nde ise 100 ağaçlık bir arazisinin bulunduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Bu zeytinler sofralık ve yağlık olarak ayrılıyor. Sofralık olarak ayrılan zeytinler Hasanağa Gıda Merkezi’nde işlenerek, hazır hale getiriliyor. Yağlık olarak ayrılan zeytinlerimiz ise soğuk sıkım yapılıyor. Ürünlerimizi, Nilüfer Bostan satış noktalarında halkla buluşturuyoruz” dedi.



“Gözümüz gibi bakmalıyız’’

Zeytinin korunması gerektiğine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, “Siyah inci olarak da adlandırılan zeytine, gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Bizler de üretimi canlandırmak için belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Kooperatif kurun’’

“Nilüfer’in köylüsü Nilüfer’in efendisi olsun” anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Çiftçi arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Örgütlü olun, kooperatif kurun. Satamıyorsanız biz satın alacağız. Satış sorununuz olmayacak. Nilüfer’de toprak analizlerini de yaptırdık, mühendis desteği de veriyoruz. Oraya ne ekmek istiyorsanız, ekeceğiniz ürünün ihtiyaç duyacağı mineralleri de bildiğiniz için ona göre sizi doğru yönlendireceğiz. Siz yeter ki üretin” diye konuştu.