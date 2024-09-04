Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Zabıta Teşkilatı’nın 198. yıl dönümünde zabıta teşkilatına yaptığı ziyarette 10 yeni aracı yatırım programına aldıklarını açıkladı. Alemdar, “1 milyon kişinin huzuru için gerekli adımları atacak, görevde geçen her bir dakikamızı vatandaşımızın huzurlu yarınları için düşünerek, çalışarak geçireceğiz. Bu vesileyle teşkilatımızın 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı kutluyor, çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Zabıta Haftası’nın 198. yıl dönümü sebebiyle Ankara Caddesi’nde bulunan Merkez Zabıta Amirliği ve Karaağaç Bulvarı’ndaki Trafik Zabıta Amirliği’ni ziyaret etti. Zabıta personeliyle buluşan Alemdar, her birinin haftasını kutlayarak hizmet noktasında görüş ve önerileri dinledi, çalışmaları inceledi. Alemdar, ziyaret sırasında Sakarya sokaklarında vatandaşın huzuru için görev yapacak 10 yeni aracı bünyelerine dahil edeceklerini ifade ederek, hizmet standardını yükselteceklerini kaydetti. Alemdar, “Huzuru, güveni sağlamak için tüm adımları doğru atarsak, sonuçları da güzel olacak” vurgusu yaptı.

10 yeni araç

Zabıta Teşkilatı’na iki önemli adımla güç katacaklarını kaydeden Alemdar şöyle dedi: “10 yeni aracı teşkilatımızın bünyesine dahil ederek, altyapımızı güçlendiriyoruz. Zabıtamız şehrin huzurunu, vatandaşın güvenliğini sağlamak durumundadır. Bu şehir bizim; hepimizin. O yüzden 1 milyon kişinin huzuru için gerekli adımları atacak, görevde geçen her bir dakikamızı vatandaşımızın huzurlu yarınları için düşünerek, çalışarak geçireceğiz. Bu vesileyle teşkilatımızın 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı kutluyor, çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” dedi.

Hassasiyet çağrısı

Kamusal alanlarda herkesin belirlenen kurallara uygun hareket etmesinin önemine değinen Başkan Alemdar, “Bu anlamda tüm şehrimizde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Vatandaşımız, esnafımız, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte şehrimizde bir duyarlılık oluşturma hedefindeyiz. Bu konuda esnafımızdan, vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Elbette bir duruş ortaya koyacağız. Esnafımızı korurken vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Aynı şekilde vatandaşımızı korurken de esnafın huzurunu düşüneceğiz. Huzuru, güveni sağlamak adına tüm adımları doğru şekilde atarsak sonuçları da güzel olur” diye konuştu. Başkan Alemdar, ziyaret sonunda zabıta çalışanlarıyla fotoğraf çekilerek "hayırlı işler" dileklerini iletti.