Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kadınlarının emeğiyle üretilen yerel ve doğal ürünler, S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Cennet Tepesi'ndeki yeni satış yerinde tüketicilerle indirimli fiyatlarla buluşuyor.
Ayvalık'ta Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde kadın emeğinin ve yerel üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Cennet Tepesi'ndeki yeni satış noktasına özel indirim kampanyası başlattı.
Kooperatif bünyesinde üretilen natürel sızma zeytinyağı, ev yapımı reçeller, sirke ve çeşitli yöresel ürünler, kampanya kapsamında indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.
Ayvalık'ın bereketli topraklarından elde edilen ürünleri tüketiciyle buluşturan kooperatif, aynı zamanda kadınların üretime ve ekonomik yaşama katılımına katkı sağlamayı hedefliyor.
Cennet Tepesi'ndeki yeni satış yerinde gerçekleştirilen kampanyayla vatandaşlar yöresel ürünlere ulaşırken, yaptıkları alışverişlerle kadın emeğine ve yerel üretime de destek olabilecek.
Kooperatif, Ayvalıklıları ve ilçeyi ziyaret eden konukları yeni satış noktasına davet ederken, 'Kadının emeği, Ayvalık'ın bereketi' mesajıyla yerel üretimin önemine dikkat çekiyor.