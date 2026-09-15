Dünya Bankası'ndan 13 yıl vade alma imkanı sağlayan Gürsu Belediyesi, üçüncü GES tesisi için üç yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ödeme olarak bir ödeme programı planladı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın seçim vaatlerinden birisi olan bu projenin Dünya Bankası finansmanı ile yürütülmesi planlandı. Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP/KABYEP) kapsamında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES) Projesiyle ilçedeki GES yatırımı sayısı üçe çıktı. Enerjisini üreten Gürsu Belediyesi yeni tesiste yılda yaklaşık 2,1 milyon KWH temiz elektrik üretmeyi hedefliyor. Mevcut GES projelerinden 2025 yılında 7 milyon 250 bin lira gelir sağlayan Gürsu Belediyesi, bin 113 bin KHW temiz elektrik üretti.

Yeni tesisin inşa çalışması başlamadan evvel, ilgili şirket ile sözleşme için imza atan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 'Yeni GES projemiz çevreci yatırımımız olarak uzun süredir her detayı ile ilgilendiğimiz bir projeydi. Artık bu sürece fiilen de başlıyoruz. Bu tesiste sağladığımız üretimle yaklaşık 700 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz elektrik üreteceğiz. Yılda yaklaşık bin 315 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonunun önlenmesini amaçlıyoruz. Bu çevresel katkı, 60 bin ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer. Tesisin üreteceği temiz enerji yılda yaklaşık 740-860 ton kömürün yakılmasını önleyebilecek. Her yönüyle ilçemizi ve çevremizi koruyacağız' dedi.

Atılan imzaların ardından başlayacak olan proje Gürsu'nun Ericek Mahallesi sınırlarında yapılacak. Gürsu Belediyesi ARGE Müdürlüğü'nün koordinesinde ilerleyen yeni proje, ekonomik tasarruf sağlamanın yanı sıra belediyenin karbon nötr olma hedefini destekleyen, çevresel ve toplumsal etkisi yüksek, güçlü bir sürdürülebilirlik yatırımı olacak.