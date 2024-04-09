Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bayramda kardeşliğimizi güçlendirelim, dargınlıkları ve kırgınlıkları geride bırakalım" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından mazbatasını alarak görevine başlayan Başkan Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Dayanışma ve yardımlaşmanın pekiştiği bir Ramazan Ayını daha geride bırakarak bayrama kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bayramlar, milli ve dini değerlerimizin önemli bir parçası olup, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının yoğun olarak hissedildiği, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendiği özel günlerdir. Bayram vesilesiyle kardeşliğimizi güçlendirelim, dargınlıkları ve kırgınlıkları geride bırakarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirelim. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA