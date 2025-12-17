Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, yakalanan şüphelilerin; FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içi iletişimi sürdürdükleri, örgütün Dışişleri Bakanlığı mahrem hizmetler, güncel yapılanma, eğitim, finans ve askeri mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 160 şüpheliden 90’ı tutuklanırken, 52’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 47 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların da yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer vererek, operasyonda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti.