Konya’da ikamet eden Mustafa S., 2023 yılında sabah saatlerinde mobil bankacılık hesabını incelediğinde, bilgisi ve onayı olmadan 60 bin lira tutarında kredi çekildiğini, ayrıca aktif olmayan bir şirkete 40 bin lira para transferi yapıldığını fark etti.

İşlemlerin gece saat 03.00 civarında gerçekleştirildiğini belirleyen Mustafa S., bankanın yeterli güvenlik tedbirlerini uygulamadığını ileri sürerek Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulundu. Yaşadığı maddi kaybın banka tarafından karşılanmasını talep etti.

Başvuruyu değerlendiren Hakem Heyeti, Mustafa S.’yi haklı bularak zararın banka tarafından giderilmesine hükmetti. Banka ise karara itiraz ederek Konya 2. Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu. Yaklaşık 1,5 yıl süren yargı sürecinin ardından mahkeme, bankayı kusurlu buldu ve söz konusu meblağın Mustafa S.’ye iade edilmesine karar verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Burak Temizer, şöyle konuştu:

“Müvekkil Mustafa S. Konya'da yaşıyor. Sabah uyandığında banka hesabına giriyor ve bir bakıyor ki gece yarısı 03:00 sularında hesabından kredi çekilmiş. Ardından aracı fason bir şirkete yani aslında faal olmayan ve ticarette iştigal etmeyen bir şirkete para aktarılmış.

Dolayısıyla müvekkil dolandırıldığını o an anlıyor. Müvekkilin hesabından 60 bin TL kredi çekilmiş ve 40 bin TL'si bu bahsettiğim fason, aracı şirkete aktarılmış. Müvekkilim Mustafa S. bunun üzerine bankayı arıyor; 'Bu işlemi iptal edelim, bu işlemi ben yapmadım, bu şüpheli bir işlem, benim bankacılık hesabıma dışarıdan müdahale olmuş' diyor.

Ancak banka bu itirazları kabul etmiyor. Bunun üzerine müvekkil Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruyor ve 'Banka bunu önlemeliydi. Benim zararımı banka gidersin' diyor. Tüketici Hakem Heyeti de zararı özel bankanın gidermesi gerektiğine karar veriyor.

Bunun üzerine bu bahsettiğimiz özel banka Tüketici Mahkemesi'nde dava açarak Tüketici Hakem Heyeti kararının iptalini istiyor. Banka, kendisinin sorumluluğu olmadığını, kişinin kendi sorumluluğunda olduğunu beyan ediyor. Tırnak içinde banka; kişiye 'Hesabına sahip çıksaydın' diyor.

Tüketici Mahkemesi dosyayı bilirkişiye gönderdi

Biz de diyoruz ki gece saat 03.00'da bir kişinin kredi çekmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Hele hele krediyi çeker çekmez aynı dakika bir şirkete aktarması hayatın olağan akışına aykırıdır. Tüketici Mahkemesi dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Bilirkişi raporu geldi ve bankanın yeteri kadar güvenlik önlemini almadığını, bu işlemi engelleyebileceğini, bu işlem sırasında kredi çekimini durdurabileceğini veya krediden sonra anında havale veya EFT yapılmasının önüne geçilebileceğini söylüyor.

Mahkeme de bilir kişi raporuyla aynı görüşte karar verdi ve özel bankanın itirazını reddetti. Sonuç olarak sahtecilik, dolandırıcılık ile uğranan zararı banka karşıladı. Bunun üzerine biz bankaya icra takibi başlattık ve parayı bankadan tahsil ettik.

"Bankalar zararı tazmin etmeli"

Buradaki önemli olan husus şu; dolandırıcılara, sahtecilere yönelmekte bir seçenekti fakat biz yeteri kadar güvenlik önlemi almayan bu işlemleri engelleyebilecek olduğu halde engellemeyen gerek güvenlik önlemleri gerekse teknolojisi ve dijital yazılımlarıyla dolandırıcılığa mani olamayan bankaya dava açmayı tercih ettik.

Kısacası dolandırıcılık parasını bankadan tahsil ettik. Burada şunun da altını çizmek istiyorum; bankaların kusursuz sorumluluğu vardır. Bankalar en ufak en basit kusurlarından hatta kusur olmasa bile ihmallerinden sorumludur.

Dolayısıyla bankanın 'kişi banka hesabına sahip çıksaymış, şifresini yeteri kadar güçlü yapsaymış, telefonuna yazılım indirmeseymiş' şeklindeki savunmaları her zaman geçerli olmayabilir. Çünkü banka her zaman en yüksek seviyede tedbirleri almakla yükümlüdür.

Ben bu kararı bu yüzden önemli buluyorum. Sahtecilik, dolandırıcılık işlemlerine karşı elbette kişiler dikkatli olmalı, bilmemeleri gereken linklere tıklamamalı fakat bankanın da gece 03:00'da yapılan kredi işlemlerini 'bu dolandırıcılık olabilir' diye engellemesi gerekiyor.

"Mutlaka siteyi manuel olarak kendiniz yazın"

Buradan mobil şube ve bankacılık mağdurlarına, sahtecilikle karşı karşıya kalanlara seslenmek istiyorum; birincisi bilmediğiniz sitelere ve linklere tıklamayın. İkincisi yüzde 100 emin olmadığınız programları telefonunuza indirmeyin.

Üçüncüsü de artık birebir internet sitelerinin aynılarını yapıyorlar. Siz e-Devlet'e veya bankanın sitesine girdiğinizi sanıyorsunuz halbuki birebir aynı siteyi kopyalamışlar fark edemiyorsunuz. Kendi bankanıza para yatırdığınızı sanıyorsunuz.

Halbuki dolandırıcıların hesabına para yatırıyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka siteyi manuel olarak kendiniz yazın. Arama motorları üzerinden sitelere giriş yapmamaya çalışın. Yeteri kadar güvenlik önlemi almayan, teknolojisini geliştirmeyen, dolandırıcılığa, sahteciliğe mani olamayan bankalara karşı tazminat davası açılabilir.

Banka müşterisi eğer şirket değil şahıssa tüketicidir ve tüketicinin özel bankalara karşı dava açmak suretiyle 'ben gece uyurken dolandırıldım, benim banka hesabımdan kredi çekmişler neden engel olmadın' deme hakkı var."