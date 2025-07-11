Başkan Aydın, aşure ikramının ardından Osmanlı Devleti’nin savaş meydanlarında şehit olan ilk ve tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar’ın türbesini ziyaret ederek, şehit padişahı vefatının 636’ıncı yılında dualarla andı.

Osmangazi Belediyesi, Muharrem ayı sevilesiyle Çekirge Mahallesi’ndeki 1. Murad Hüdavendigar Camii önünde birlik beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan aşure ikramında bulundu. Cuma namazı çıkışında kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıtan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Yurttaşlarımıza kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Aşure ikramımıza gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve protokol üyeleri, aşure dağıtımının ardından Osmanlı Devleti’nin savaş meydanlarında şehit olan ilk ve tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar’ın türbesini ziyaret etti. Osmanlı’ya Balkanların kapılarını açan şehit padişahı vefatının 636’ıncı yılında Kosova’daki kabrinin ardından Bursa’daki türbesi başında da anan Başkan Aydın, "Geçtiğimiz Haziran ayında Kosova’daki kabri başında andığımız şehit padişahı, bugün de Bursa’daki türbesi başında dualarla yad ettik. Savaş meydanında ettiği dua kabul olarak şehit düşen 1. Murad Hüdavendigar’ı, Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti şehit düşen 12 askerimizi, önümüzdeki günlerde anacağımız 15 Temmuz şehitlerini, Başbağlar ve Madımak katliamlarında hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle andık. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yapılan ikramlarımızı ve dualarımızı Allah kabul etsin" diye konuştu.