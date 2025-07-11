Olay saat 19.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Gülpınar sokakta bulunan 3 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. 5 yaşındaki Muhammed Mustafa M. Bahçe girişinde bulunan sürgülü demir kapıyla oynamaya başladı. Sürgülü kapı bir anda rayından çıkarak çocuğun üzerine devrildi. 200 kilo ağırlığındaki kapının altında kalan çocuğun imdadına ailesi ve komşuları yetişti. Başından yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.