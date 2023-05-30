İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, 2022 yılında oda üyelerinin 49,6 milyon Dolar ihracat yaptığını açıkladı. Özcan ayrıca, İnegöl’de üreticilerin belini büken kira fiyatları sonrası, yeni sanayi alanlarının kurulması için önemli adımların atıldığını söyledi.

Başkan Ayhan, oda yöneticileri Murat Esiner ve Hüseyin Küçük’ün de katılımıyla oda üyelerinin 2022 yılında yaptığı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı.

TÜRKİYE’DE İKİ ODADAN BİRİ

İnegöl Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Özcan Ayhan, “Seçimler ülkemiz için hayırlı olsun. Görevine devam eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyoruz. Sanayicilere desteklerin artmasını, sanayi sitesi projelerinin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bizler her yıl Mobilyacılar Odası olarak ihracat rakamlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Seçim sürecinin ardından da sizlerle paylaşmak istedik. Biliyorsunuz İnegöl Mobilyacılar Odası ihracat yetki belgesine sahip Türkiye’deki iki odadan biridir. Bu yetki tüm Türkiye’de birliklerdedir. Ancak 8 yılı aşkın bir süre çalışmalarımızın sonucunda İnegöllü mobilyacı esnafının ihracatını rahatlıkla yapması için bu yetkiyi almıştık. O süreçten sonra da her yıl oda olarak üyelerimizin gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını sizlerle paylaşıyoruz” dedi.

50 MİLYON DOLAR İHRACAT

Ayhan açıklamasını şöyle sürdürdü;

“2022 yılında 297 üyemiz 49,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu 16 ilin ihracatından daha fazladır. Bu oda olarak bizim için bir gurur kaynağıdır. 2022 yılında odamızdan 3560 adet dolaşım belgesi ihracatçı firmalar tarafından alınmıştır. Ülkeler bazında oda üyelerimizin %21’inin Irak’a, %8’inin Libya’ya, %7’sinin Fransa’ya, %6’sının da İsrail’e mobilya ihraç ettiğini görüyoruz. Kıtalar bazında ise ilk sırada Avrupa’nın olduğunu söyleyebiliriz. İhracatçılarımız %39 Avrupa’ya, %37 Asya’ya, %22 de Afrika’ya mobilya satmıştır. Amerika kıtası ise %2 oranında kalmıştır.”

“ÜRETİMLER ARTIYOR, SEKTÖR BÜYÜYOR”

“Her yıl odamızdan işlerini büyüten esnafımız Ticaret Sanayi Odasına geçiyor. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Onların işlerini büyümesinden, şirketleşmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Onların büyümesi bizleri mutlu ediyor. Üretimler artıyor, sektör büyüyor. İstihdam için daha fazla insan gücüne ihtiyacımız var. İnegöl sanayi şehridir ve firma sayısı, bu sektörde çalışan sayısı artıyor artmalı da. Bizler de oda olarak geziler, fuar ziyaretleri yapıyor. MODEF, İTSO, İMOS ile birlikte yaptığımız yurtdışı gezileri, B2B’lere pandemide ara verdik, tekrar başlamayı düşünüyoruz.”

MOBİLYA MARKAMIZI KORUYALIM

“Mobilyacı esnafımız üretmeye devam ediyor. Ürettiğini de gerek yurtdışı gerekse yurtiçinde satmaya devam ediyor. İnegöl mobilyası markamız ülkemizde olduğu gibi yurtdışında da büyüyor. Bu markayı korumak hepimizin görevi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bu markaya verilecek zarar hepimize zarar olarak dönecektir. Bu marka büyüdükçe hepimiz büyürüz. Esnafımızdan özellikle satış sonrası hizmetlerde daha dikkatli davranmasını rica ediyorum. Şehrimiz de çevre olarak güzelleşmeli. Gelen ziyaretçilerimiz gıpta ile bakmalı. Sanayimizin yolları düzenli olmalı, yeşil alanlar daha çok üretmeli. Biz ev sahibiyiz. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamalıyız.”

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK PROJEMİZİ, HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Sanayi Sitesi projesine ilişkin son durumun sorulması üzerine Özcan Ayhan; “Biz kooperatifimizi kurduk. İMASKOP adıyla kuruldu. Yer çalışmalarımız için şunu diyebilirim Belediye Başkanımız ile birlikte çalışmalarımız devam etmekte. Bu işin Ankara ayağı çözülürse üye kaydetmeye başlayacağız. Bu olmazsa olmaz projemiz. Hükümetimiz, belediyemiz, kaymakamlık, İTSO, STK’lar ile hep birlikte bu Türkiye’ye örnek olacak projemizi, hayata geçireceğiz. Bu sayede kiralar düşecek, sağlıksız ortamlardan çıkmış olacağız.”

“SANAYİCİ, ÜRETİCİ EN ÇOK TEK BAŞINA İKTİDAR OLUNAN DÖNEMDE KAZANMIŞTIR”

Seçimlerin sonuçlanması ile birlikte bir belirsizliğin de ortadan kalktığını kaydeden Ayhan; “ Türkiye 90’lı yıllarda koalisyon hükümetleri dönemini yaşadı. Artık bu dönem sona erdi. Sanayici, üretici en çok tek başına iktidar olunan dönemde kazanmıştır. Belirsizlikler işleri de her daim etkilemiştir. Ekonomide dalgalanmalar bizi sıkıntıya sokar. Bu süreç artık sona erdi. Artık üretmeye odaklanacağız, büyümeye odaklanacağız.”