Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, esnaf ziyaretlerinde bulunarak hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu, hemşehrilerini selamladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, beraberindekilerle birlikte Terakki Caddesi ve Cami Caddesi üzerinde hizmet veren esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu onların taleplerini ve düşüncelerini dinleyerek yeni dönemde yapacağı Bozüyük için önemli projelerini paylaştı. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu, şeker dağıttı.