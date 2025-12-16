Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı’ndan Tepebaşı mevkiine seyir halindeki 11 TH 533 plakalı hafif ticari araç sürücüsü A.K., yaya geçidinden geçmek isteyen bir şahsa yol vermek için durdu. Bu esnada aynı istikamette aracın arkasından seyreden 11 ACH 751 plakalı motosiklet sürücüsü M.T.K., duramayarak 11 TH 533 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü M.T.K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.