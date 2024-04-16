Bursa’da 5 yıl içerisinde alt yapısı tamamlanmamış bölge kalmayacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, memnuniyeti artıracakları gibi maliyetleri de aşağıya çekeceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü’nde yöneticiler ile bir araya geldi. BUSKİ’nin Bursa ve belediye için çok önemli bir kurum olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, yöneticilere katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Görevi başındaki çalışanlardan bilgi alan Başkan Mustafa Bozbey, "BUSKİ, bir kent davasıdır. Yapacağımız işlerde bundan böyle daha dikkatli, daha titiz bir işi, bir kerede yapmanın mutlak yolunu bulmalıyız. Çalışmalarda maliyetlerin önemi ve sorunların en iyi şekilde çözülmesi gerekiyor. Sorunların bir daha tekrarlanmaması için memnuniyeti artıracağımız gibi aynı zamanda maliyetleri de aşağıya çekeceğiz. Özellikle alt yapı konusunda yetersiz olduğumuz yerlerle ilgili çalışmaları bu dönem içerisinde tamamlamak gerekir. 5 yıl içerisinde alt yapısını tamamlamadığımız bölge kalmayacak. Bu dönem sonuna kadar içme suyu alt yapısı olmayan köylerimize de hazırlık yapmak zorundayız. Yenilenmesi gereken hatlar var, 10 yılda bir hatları değiştiriyorduk, ama yeni sistemle birlikte bu süreçte uzadı. Şimdi yeni ürünler ile birlikte maliyetlerde aşağıya düşecek” dedi.

"El birliğiyle güzel işler yapacağız"

Bir daha geriye dönmemek üzere hizmetler üretebileceğini belirten Bozbey, “El birliğiyle güzel işler yapmamız lazım. Sonuç odaklı düşünmeliyiz. Her zaman ’ne bekliyorduk, ne elde ettik’ diye değerlendirmeliyiz. Elde ettiğimiz değer bizim için önemlidir. Yapacağımız işlere bu çerçevede baktık mı bu kentte doğru işlere imza atarız. Aynı zamanda, zamanında işlerimizi tamamlamış bitirmiş oluruz. Bunun öncülüğünü bizler yapacağız. Diyecekler ki Bursa’da su çeşmeden içiliyor. Bunu gösterdiğiniz takdirde daha ekonomik bir durum oluşacak. Ürettiğimiz değerle de övüneceğiz. Böylece Bursalı vatandaşlarımız hem rahat içme suyunu kullanabilir, hem de alt yapıya güvenebilirler. Bu zamana kadar verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.