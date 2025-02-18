Meclis toplantısında Bursa merkez ve ilçelerdeki hava kirliliğine dikkat çekildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey “İnegöl’de kırmızı alarm var. Havayı kim kirletiyorsa sağlığımızla oynuyor demektir. Gerekirse kurum kurum açıklayacağız. İnsan sağlığına zarar veren herkesin karşısındayız. Çözümü de biliyorlar, buraya yatırım yapsınlar. Bakanlık duyarlılığı gösterdiği anda ben Bursa’nın da, İnegöl’ün de havasının temizleneceğini düşünüyorum. Bakanlığın yetkisi büyük bu konuda.” İfadelerini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuyla ilgili” Ben bu noktada sizi sahada denetime davet ediyorum. Var olan yetkinizi kullanın. Bakanlık üzerine düşeni yapıyor, yapar da. Bize ihbar geldiğinizde ben direkt birimleri gönderiyorum. Biz Malesef sanayi kuruluşlarının olduğu dönemde bunu minimize etmeye çalışıyoruz. İstasyonlarda ilgili baremler açıldığında vatandaşımız da görsün istedik. Sadece bir belediye yapmakla yeterli kalmasın. İşletmelerimiz de bu konuda hassasiyetlerini göstersinler. Bizim bu noktada geri durmak niyetimiz yok. Her çıktı havayı kirleten çıktı değil. Dolayısıyla burada hepimize düşen vazifeler var. İnşallah hep birlikte bu mücadeleyi yapalım.” dedi.

Başkan Bozbey konunun insanı bir mesele olduğunu vurgulayarak “ Bu parti konusu değil bu insanlık sorunu. Büyükşehir’in yetkisi sınırlı. Bunu da aşacağız. Doğalgazın olduğu bölgelerde de atık yakıldığı gibi bilgiler de var. Bu konuda hepimizin bilinçlenmesi lazım.” şeklinde konuştu.