Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Bozbey ile Bir Arada’ projesi kapsamında Bursa’da bulunan hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya gelerek kente dair görüş ve düşüncelerini dinledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey ile Bir Arada’ projesi kapsamında hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’ndaki programda derneklerin önerilerini dinleyerek, sorun ve çözümlerini paylaşan Başkan Mustafa Bozbey, ortak akılla ve bütüncül bir anlayışla yürütecekleri çalışmalarda derneklerin büyük katkısı olduğunu söyledi.

Bursa’nın sosyal dokusunu güçlendirmek için bu tür buluşmalara önem verdiklerini belirten Başkan Bozbey, “Halkımız bizden hizmet bekliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak planlama süreçlerini ve stratejik çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Belediyemizin işlerini yürütürken derneklerimizin taleplerine de cevap vermemiz gerekiyor. Ara ara misafirlerimizi de ağırlayarak sorunlarını dinliyoruz ve çözümler üretiyoruz. Bursa bir bütündür ve Bursa'nın geleceği için hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Katılımcı bir anlayışla Bursa’yı yönetmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hemşehri dernekleri ile gerçekleştirdiğimiz bu diyalog, şehrimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır” dedi.