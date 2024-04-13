31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında İnegöl'e gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçim sonrasında Yasemin ve Burak çiftine başkan seçilmesi halinde nikahlarını kıyma sözü verdi. Seçimlerin ardından kendisine davetiye götüren gençlere sözünü tutan Başkan Bozbey, bugün Salon Angelacoma da düzenlenen düğüne katılarak genç çiftin nikahını kıydı. Başkan Bozbey genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dinlerken, nikahın şahitliğini ise CHP eski Belediye Meclis üyesi Erkan Dönmez oldu.

Kaynak: ÖZNUR DEDE