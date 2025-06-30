Mahkeme, dosyada eksikliklerin giderilmesi için davayı 8 Eylül 2025 tarihine erteledi.

Dava süreci devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi’ne destek mesajı paylaştı.

Başkan Bozbey açıklamasında " Milletimizin ortak değerlerinden doğmuş, köklü bir geçmişe sahip Cumhuriyet Halk Partisi, kişisel çıkarların ve gündelik tartışmaların üstündedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin kurucusu, kurtarıcısı ve daima yol göstericisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundadır. 102 yıldır adaletin, demokrasinin ve laikliğin teminatı olan partimiz, bir ve bütündür. Cumhuriyet Halk Partisi birdir, birliktir, Türkiye’nin birleştirici gücüdür. Tüm zorluklar ve sıkıntılar gelir geçer, Cumhuriyet Halk Partisi kalır." ifadelerini kullandı.