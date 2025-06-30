Yangın Bursa-Ankara karayolu Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Uğur T.(36) yönetimindeki motor yağı yüklü 53 ACD 500 plakalı TIR'dan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada alevler ormanada sıçradı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek TIR'da ki yangını söndürdüler. Ormana sıçrayan alevleri ise yoğun çaba sonucu yarım saate söndürdüler. Bursa-Ankara karayolu ulaşıma geçici olarak kapatıldı.

Yangın sonucu TIR kullanılamaz hale gelirken, 10 dönüm ormanlık alanda hasar meydana geldi.