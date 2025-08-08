Gebze’de eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda üstün başarı göstererek Türkiye genelinde ilk bin içerisine giren 12 öğrenci, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün konuğu oldu.

Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, onların hedeflerini, ilham veren başarı öykülerini ve gelecek planlarını dinledi. Türkiye’nin aydınlık geleceğini temsil eden bu öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Başkan Büyükgöz, "Gebze’mizde yetişen bu pırıl pırıl gençler, milletimizin yarınları adına bizlere büyük umut veriyor. İnanıyorum ki ileride çok önemli başarılara imza atacak, ülkemizi ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edecekler." şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında öğrencilerin başarısında büyük payı bulunan ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür eden Başkan Büyükgöz, "Gençlerimizin bu başarıya ulaşmasında rehberlik eden öğretmenlerimize ve her şartta destek veren ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte, onların nice güzel başarılarına tanıklık edeceğiz." ifadelerini kullandı.