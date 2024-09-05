Erkilet Camikebir Mahallesi’nde 3 bin 700 metre uzunluğundaki hatta yaklaşık 10 milyon TL maliyetle hayata geçecek yatırımı yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, “Mazeret yok, ihtiyaç nerede KASKİ orada” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Erkilet Camikebir Mahallesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kanalizasyon altyapı yatırımları kapsamında yürütülen kazısız yatay sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Gelişen ve büyüyen Kayseri’nin yerel yönetim hizmetleri kapsamındaki tüm ihtiyaçlarını Başkan Büyükkılıç yönetiminde hızlı, etkin, kaliteli bir hizmet anlayışı ile gideren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin konforu için KASKİ aracılığıyla da su ve kanalizasyon altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

KASKİ, Büyükkılıç’ın ‘insan’ odaklı hizmet vizyonu doğrultusunda kent merkezi ve kırsalda gerek içme suyu sondaj ve hat imalatı, gerekse kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı çalışmalarını hummalı şekilde devam ettirirken, Başkan Büyükkılıç da bu yatırımları yakından takip ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Erkilet Camikebir Mahallesi’nde KASKİ ekiplerince titizlikle yürütülen kanalizasyon altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, daire başkanları ve müdürler eşlik etti.

Proje sahasında ulaşımı aksatmamak adına kazısız teknoloji ile yürütülen çalışmaları yakından takip eden Büyükkılıç, Erkilet bölgesinde oluşabilecek yağmur suyu ve kanalizasyon taşkınlarını önleme noktasında önemli bir yatırım olan çalışma hakkında KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan’dan bilgiler aldı.

“KASKi’miz Her Türlü Sorunu Aşacak Şekilde Bir Çalışma Yapıyor”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Erkilet bölgesinin bir sorununun daha çözülmüş olacağını kaydederek, “Erkilet bölgemiz gelişiyor, güzelleşiyor. Buradaki toplu konut çalışmalarıyla da adeta cazibe merkezi olmaya başladı. Yine aynı zamanda bağ ve sayfiye kültürü anlayışı içerisinde cazibe merkezi olmaya başladı. Bu bölge altyapısını iyileştirmek ve daha kullanılabilir hale getirmek amacıyla da KASKİ’miz burada kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili her türlü sorunu aşacak şekilde bir çalışma yapıyor” şeklinde konuştu.

3 Bin 700 Metrelik, 10 Milyon TL’lik Yatırım

Büyükkılıç, 3 bin 700 metre uzunluğunda bir hatta yaklaşık 10 milyon TL civarında bir yatırım yapıldığını vurgulayarak, “Demiryolumuzun altından ve Kuzey Çevre Yolumuzun altından toplamda 3 bin 700 metrelik, yaklaşık 10 milyon TL civarında bir yatırım yapılıyor. Önemli olan burada miktarından ziyade problemin çözülmesi. Bu bölge insanlarının sorunlarını gideriyoruz ama burada hem tren yolunun altından geçerken hem de karayolunun altından geçerken hiçbir sıkıntı oluşturmadan özel bir uygulama ile bu çalışma yapılmış oluyor. Kazısız teknoloji mantığı içerisinde hem sıkıntı oluşturmadan hem de seri şekilde hayata geçirmiş oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Yatırımdan Yatırıma, Hizmetten Hizmete Koşuyorsunuz”

KASKİ’nin yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, ”Ellerinize sağlık. Yeraltına yapılan yatırımlar elbette görülmeyebilir ama şehrimizin ve bölgemizin geleceği açısından asla göz ardı edilmeyecek, bizim de olmazsa olmaz olarak gördüğümüz bir boyutu da ifade etmek istiyorum. Maşallah yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyorsunuz. KASKİ’mizi tebrik ediyoruz. Mazeret yok, ihtiyaç nerede KASKİ orada” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.