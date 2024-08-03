Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, kendisine ulaşan ve 39 çocuğun imzası bulunan bir mektuptaki sokak oyunları talebini hayata geçirerek başlattığı “Gezgin Oyun Parkı” etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Üsküdar Belediyesi, çocukların şehirde sağlıklı büyüme ve oyun hakkını koruma, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle donatılmış oyun hizmetlerini benimseyerek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ikincisini gerçekleştirdiği “Gezgin Oyun Parkı” etkinliği Çengelköy Huzurtepe Sokak’ta devam etti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da katıldığı etkinlikte, çocuklar 14.00 ile 16.00 saatleri arasında sokak üzerinde hazırlanan oyun alanlarında yüzlerce çocuk aktivitelere katılarak doyasıya eğlendi.Üsküdar Belediyesi tarafından çocuklar için yiyecek, içecek ve balon dağıtımı yapan stantlar da kuruldu.

"Sizi çok seviyorum Başkanım” yazılı pankartlar hediye edildi.

Etkinlikte, mektup gönderen çocuklar başta olmak üzere birçok çocuk “Sizi Çok Seviyorum Başkanım” yazılı pankart ve resimleri Başkan Dedetaş’a hediye etti. Çocuklar Başkan Dedetaş’a uzun uzun sarılırken, velileri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Bugünün mimarı çocuklarımız"

Başkanı Sinem Dedetaş, etkinlikte yaptığı konuşmada duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugünün mimarları çocuklarımız, imza topladılar. Onların imzalarıyla bu organizasyonu başlattık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu enerjiyi paylaşmak muhteşem. Tabii sokaklar aslında bizlerin ve çocukların. Biraz bunu da yaşayalım diye, birlikte olalım, mutlu olalım diye bu organizasyonu yaptık. Böyle bir ilgi olmasından dolayı çok mutluyuz." dedi.