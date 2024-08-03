Bursa'da yaşayan 62 yaşındaki emekli devlet memuru Emin Altınsoy, yıllardır biriktirdiği plakları dinleyebilmek için bir gramofon satın aldı. Ancak aldığı gramofon çalışmayınca tamir etmeye karar verdi. Başarılı bir şekilde gramofonu tamir eden Altınsoy, daha sonra yurt içi ve yurt dışından gramofon parçaları satın alarak kendi özel tasarım gramofonlarını üretmeye başladı. Ahşap işlerinde de yetenekli olan Altınsoy, kendi ürettiği ahşap kasaları ve boruları kullanarak eşsiz gramofonlar tasarladı.

Altınsoy, ahşap borular sayesinde daha kaliteli ses elde ettiğini keşfetti. Dut, maun ve ceviz ağaçlarından ürettiği gramofonlar, Türkiye'nin en değerli koleksiyonları arasında yerini aldı. Aynı zamanda 2 binden fazla taş plak koleksiyonuna sahip olan Altınsoy, bu eserleri gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini belirtti.

İlk gramofonun bozuk çıkmasının ardından, Altınsoy kendi tasarımlarını üretmeye başladı. “Gramofon ile tanışmam bundan 6-7 yıl önce oldu. İlk aldığım gramofonun imitasyon olduğunu öğrendim ve kendim tamir ettim. Daha sonra daha güzelini yapmaya karar verdim” diye konuştu. Yaptığı gramofonları geliştirmek için sürekli olarak yeni teknikler denediğini ve ahşap boruların ses kalitesini arttırdığını belirtti.

Evinin balkonunda ahşap boruları üretmeye başlayan Altınsoy, bu borular sayesinde daha akustik ve kaliteli sesler elde etti. Gramofon borularını üretirken dut, maun ve ceviz ağaçları kullandığını ve bu ağaçların mükemmel ses çıkardığını ifade etti. “Normalde gramofon boruları pirinç ve tenekeden yapılır. Ancak ahşap borular daha iyi ses verir. Bu nedenle ahşap borular tercih ediyorum” dedi.

Yaptığı gramofonlarda sesin daha kaliteli olması için sentetik cila kullanmadığını belirten Altınsoy, Afrika'da yaşayan bir böceğin salgısından elde edilen komalak cilasını kullanarak daha doğal ve kaliteli bir cila elde ettiğini söyledi. “Komalak cilası, ahşaba 50-100 kat sürülerek uygulanır ve bu işlem ses kalitesini arttırır” diye ekledi. Altınsoy'un eserleri Ürdün, Libya, Singapur, Amerika, Almanya ve İngiltere gibi birçok ülkeye gönderildi.

Altınsoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde olumlu geri dönüşler aldığını ve birçok kişiyle arkadaş olduğunu söyledi. “Bu işi yaparken birçok yeni insanla tanıştım ve güzel eleştiriler aldım. Bana yardımcı olmak için metaller, diyaframlar ve motorlar gönderiyorlar” diye belirtti. Sanata ve müziğe olan sevgisini eserlerine yansıtan Altınsoy, bu tutkusunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.