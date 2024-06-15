Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Kurban Bayramı Arifesinde kurban satış ve kesim yerlerini denetledi. Sağlık işleri ve veteriner biriminin kontrolünde süren kurban satışlarının denetimi Zabıta Müdürlüğü personelleri tarafından da titizlikle yürütülerek vatandaşların sağlıklı ve gerekli şartlara uygun kurban alımı sağlanıyor.

Belediye ekipleri bayram hazırlıklarına günler öncesinde başlarken, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de kurban satış yerlerini ziyaret ederek halkın bayramını kutladı. Başkan Deveciler; "Kurban Bayramı ve tatili için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Halkımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için de bayram süresince tüm ekiplerimiz 8 kurban kesim noktasında ve sahada nöbetleşe çalışarak halkımızın talep ve şikayetlerine anında cevap verecek. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı tekrardan en içten dileklerimle kutluyor, Kurban Bayramı’mızın Burhaniye’mize, ülkemize, dünyaya mutluluk, barış, huzur ve sağlık dolu günler getirmesini diliyorum.” dedi.