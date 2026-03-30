İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık Körfez’deki ABD üslerini hedef alırken, Hürmüz Boğazı’nı kapatarak en kritik hamlesini yaptı. Bu gelişme küresel piyasaları sarsarken, Brent petrol fiyatlarında ciddi artışlara yol açtı.

DÜNYA GENELİNDE YAKIT KRİZİ

İran'ın bu hamlesinin ardından arz ve sevkiyattan ciddi aksamalar yaşanmaya başladı. Kısa bir süre sonra birçok ülkede akaryakıt zamları ardı ardına geldi.

BOĞAZDAN GEÇEN GEMİLERDEN ÜCRET ALINACAK

Öte yandan bu akşam itibariyle önemli bir karar alındı. İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onayladı.