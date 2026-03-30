Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 30'uncu haftasında Göztepe'ye konuk olan Çayırova Belediyesi parkeden 88-84 galip ayrılarak şampiyonluk yürüyüşüne kayıpsız devam etti.

Başantrenör Ender Aslan yönetimindeki Kocaeli temsilcisi zorlu deplasman mücadelesine Roberto Gallinat, Erdi Gülaslan, Ömer Utku Al, Nysier Brooks ve Hakan Yapar ilk beşiyle başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen ve büyük çekişmeye sahne olan ilk çeyreği 21-20 önde tamamlayan Çayırova Belediyesi soyunma odasına da 43-40 üstünlükle gitti.

Karşılıklı basketlerin atıldığı karşılaşmanın üçüncü periyodu 65-65 eşitlikle tamamlandı. Maçın son 1 dakika 18 saniyesine 82-81 önde giren Kocaeli ekibi Nysier Brooks'un serbest atışlarıyla farkı 3 sayıya çıkardı. Bitime 23 saniye kala Roberto Gallinat ile maçın en kritik sayısını bularak skoru 86-81 yapan Çayırova Belediyesi kalan sürede hata yapmayarak zorlu İzmir deplasmanından 88-84 galip ayrılmayı başardı.

Parkenin yıldızı 22 sayıyla Gallinat oldu

Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı dönen konuk ekipte Roberto Gallinat 22 sayılık performansıyla maçın en skorer ismi oldu. Çayırova temsilcisinin kritik galibiyetine Nysier Brooks 19, Ömer Utku Al 15, Enes Berkay Taşkıran 12 ve Berkay Candan 11 sayılık katkı sağladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de maçın ardından yaptığı açıklamada 'Göztepe'yi de kayıpsız geçtik. Tebrikler bizim çocuklar' ifadelerini kullanarak teknik heyet ve sporcuları kutladı.