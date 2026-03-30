Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, Hasan Baba Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Zarafet Atölyesi ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Sada Projesi kapsamında hibe almaya hak kazanarak oluşturulan Edebiyat Atölyesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Eğitimde nitelikli ve çok yönlü gelişimi desteklemeyi hedefleyen atölyeler, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak önemli birer öğrenme ortamı olarak tasarlandı.

Programda konuşan protokol üyeleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen bu tür projelerin, öğrencilerin estetik bakış açısı kazanmaları, kültürel birikimlerini artırmaları ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Gerçekleştirilen açılış töreni ile birlikte, Zarafet Atölyesi ve Edebiyat Atölyesi'nin Balıkesir eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Açılış programı; Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleştirildi. Programa ayrıca Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir İlahiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Özkan, İl Millî Eğitim Müdür Vekili Mustafa Uras, İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım, Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü, Hasan Baba Vakfı Eğitim Öğretim Hizmetleri Başkanı Mehmet Uçak ile çok sayıda davetli, öğretmen ve öğrenciler katıldı.