Rusya’nın Arkhangelsk bölgesinde yer alan ve Avrupa’nın tek elmas madeni olma özelliğini taşıyan Vladimir Grib yatağı’nda dikkat çeken bir keşfe imza atıldı. Diamonds tarafından yürütülen kazılarda, 56 karat ağırlığında ve yüksek saflıkta bir elmas kristali bulundu. 23,7×22,7×16,4 mm boyutlarındaki kristal, şimdiye kadar çıkarılan 50 karat üzerindeki 53 örnekten biri oldu.

AVRUPA'NIN STRATEJİK ELMAS MERKEZİ: POMORYE

Arkhangelsk bölgesi, Avrupa'da endüstriyel elmas rezervlerine sahip tek bölge olma özelliğini sürdürüyor. Primorsky bölgesindeki M. Lomonosov ve Mezen’deki V. Grib yatakları, sahip oldukları yüksek teknoloji ve zengin rezervlerle "Pomorye" bölgesini tüm Avrupa için stratejik bir hammadde kalesi haline getirdi.