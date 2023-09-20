Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hayata dair tecrübelerini paylaştığı öğrencilere, başarılı olmak için zamanı en verimli şekilde kullanmaları gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününden itibaren okullarda öğrenci ve öğretmenlerle buluşmayı sürdüren Başkan Dündar, Yenikent Mahallesi’ndeki Şehit Hakan Yutkun Anadolu Lisesi’nde yaptığı ziyarette, eğitim ve teknoloji dengesinin iyi kurulmasına dikkat çekti.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile birlikte öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Dündar, sınıflarda sohbet ettiği lise öğrencilerine üniversiteye hazırlık yardımcı kitap seti hediye etti. Başarıya ulaşmak için zaman yönetiminin çok önemli olduğunun altını çizen Dündar, “Zaman su gibi akıp gidiyor. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bu süreçte zamanı kimin yönettiği de çok önemli. Özellikle eğitim süresince teknoloji ve sosyal medya bizim zamanımızı yönetmesin. Teknolojinin imkânlarından ihtiyacımız olduğu kadar kullanalım. Ayrıca bilgi kirliliğine deçok dikkat edin.Kaynakları iyi araştırın. Zamanı böylece iyi kullanabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Hayat boyu çok okumanın önemine de değinen Başkan Dündar, “Başarıya ulaşmak için hiçbir engelimiz yok. Okullarda hem fiziki yapılar, hem eğitim kadrosu olarak çok güçlüyüz. Arkamızda devletimizin gücü var. Başarı için hiçbir eksiğimiz yok.Tek işimiz çalışmak. Allah hepinize zihin açıklığı versin.” dedi.