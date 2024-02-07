Osmangazi Belediyesi’nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında yapıldı. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü olması dolayısıyla kentsel dönüşüm konusuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Belediye eliyle yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra uyguladığımız imar planları doğrultusunda da depreme dayanıklı konutların inşa edilmesini sağlıyoruz” dedi.

Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında Başkan Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce yaptığı konuşmasına, geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 etkileyen depremde yitirdiğimiz canları anarak başladı. Deprem haberini alır almaz sivil savunma birimi ekiplerinin afet bölgesine doğru yola çıktığını belirten Başkan Dündar, “440 personelimiz 120 araç ile deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışma yürüttü. Arama kurtarma çalışmalarında yer aldık. İhtiyaçların giderilmesi için bölgeye yardım TIR’ları gönderdik. Farklı noktalarda aşevleri kurduk. Enkaz kaldırma çalışmalarında yer aldık. 100 hanenin barındığı prefabrik evlerden oluşan Osmangazi Mahallesi’ni kurduk. O günden bu güne kadar geçen zamanda devletimiz orada yaraların sarılması için tüm imkanları seferber etti. Depremzede vatandaşlarımız için kalıcı konutlar inşa edildi. Tüm Türkiye asrın birlikteliğini ortaya koydu. Bizler de yardıma koşan diğer devlet kurumları ve vatandaşlarımız gibi deprem bölgesine giderek yaraları sardık. Kaybettiğimiz canlara Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle bir afetle bizleri karşı karşıya getirmesin. Bir arada olup, yardımlaşmayı, destek olmayı tüm dünyaya gösterdik. Bu yardımlaşma ve dayanışmamız her zaman devam etsin” diye konuştu.

“Depremler kentsel dönüşümü gündemde tutuyor”

Yaşanan depremlerin kentsel dönüşüm konusunu gündemde tuttuğunu ve bu alandaki çalışmaların ne kadar önem taşıdığının altını çizen Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak bu alanda çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Belediye eliyle kentsel dönüşümler yapılmasının yanı sıra yeni yapılaşmalar vesilesiyle de depreme dayanıklı konutlar inşa ediliyor. Bursa, tarihi bir şehir. Oldukça fazla sayıda eski yapı da var. Depreme dayanıksız yapıların tek tek tespit edilmesi ve bu binaların bulunduğu bölgelerde dönüşümün yapılması gerekiyor. Kükürtlü bölgesinde yaptığımız planlamalar ile oradaki vatandaşlarımızın binalarını dönüşüme soktuğunu görüyoruz. Olması gereken de bu. Soğanlı bölgesinde de belediye olarak biz dönüşüm yapıyoruz. Demirtaş, Panayır, Hamitler ve Güneştepe gibi yeni gelişim bölgelerinde uyguladığımız imar planları doğrultusunda depreme dayanıklı sağlam konutlar inşa ediliyor” dedi.

“Vatandaşlarımızın sağlam konutlarda oturmasını istiyoruz”

Osmangazi Belediyesi olarak sadece Hamitler, Yunuseli ve Güneştepe bölgesinde 45 bin konuta oturma izni verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Bu konutlar, deprem yönetmeliğine uygun olarak 2010 yılının ardından yapılan yapılar. Aynı şekilde Demirtaş bölgesinde de yapılan konutlar ile birlikte bölgenin nüfusu 17 binden 90 bine çıktı. Panayır bölgesi hızlı bir gelişim içerisinde. Vatandaşlarımızın da kendi imkanları ile binalarını kentsel dönüşüme soktuğunu görüyoruz. Bu da oldukça önemli. İşte Kükürtlü böyle bir bölge. İstiyoruz ki, bundan sonraki süreçte de bu şekilde çalışmalar devam etsin ve vatandaşlarımız sağlam konutlarda otursun” ifadelerini kullandı.