Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2025 yılı boyunca sahnelediği 19 farklı oyun ve gerçekleştirdiği 189 temsille 70 bin 769 seyirciyi ağırladı.

Genel Sanat Yönetmenliğini Aydın Sigalı'nın üstlendiği Şehir Tiyatroları, 2025-2026 sezonunda repertuvarına 'Şebo Müzikali', 'Kusursuz Dünyaya Yolculuk', 'Sinan' ve 'Unutmak' adlı 4 yeni oyunu ekledi.

Sezon açılışı çocuklara ve ailelere yönelik 'Kusursuz Dünya'ya Yolculuk' müzikaliyle yapılırken, Mimar Sinan'ın yaşamını konu alan ve 30 Ekim'de prömiyeri yapılan 'Sinan' oyunu da sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Yıl boyunca Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Gölcük Kervansaray Sahnesi'nde; 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?', 'Masanın Altında', 'Yoldan Çıkan Oyun', 'Çöp Atlas', 'Kılıçarslan', 'Tamamen Doluyuz', 'Radyo-yu Hümayun', 'Radyo Tiyatrosu', 'Üç Jokerli Konken', 'Savaş ve Barış' ve 'Hiç Kimsenin Öyküsü' gibi eserler sahnelendi.

Uluslararası festivallerde Kocaeli imzası

Şehir Tiyatroları, yurt içi ve yurt dışı turneleri kapsamında 6 farklı oyunla 24 temsil gerçekleştirdi ve bu turnelerde 10 bin 280 seyirciye ulaştı. Moskova Inspiration Festivali'nde 'Savaş ve Barış', Bulgaristan Vratsa Oda Tiyatrosu Festivali'nde 'Hiç Kimsenin Öyküsü' ve Berlin Türk-Alman Festivali'nde 'Üç Jokerli Konken' oyunları sahnelendi.

Ayrıca, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu da Kocaeli'de sahne aldı. 'Kapıların Dışında' oyunu 1855, 'Profesyonel' adlı oyun ise 1421 tiyatrosever tarafından izlendi.