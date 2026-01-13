Geçtiğimiz günlerde Selen Görgüzel, Doğukan Güngör ve Ezgi Eyüboğlu’nun gözaltına alındığı soruşturmada, bugün yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Emel Müftüoğlu ile Oktay Kaynarca’nın da bulunduğu 6 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilerek savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu, ev hapsi uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Ancak mahkeme, her iki isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar vererek serbest bırakılmalarını kararlaştırdı.

GÖZALTINA ALINAN DİĞER İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya'nın "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" "Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak" "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek" "Bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından" gözaltına alındığı bildirildi.