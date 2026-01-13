Bursa’da misyonerler harekete geçti. Dünyada yaşanan açlık, savaşlar, salgınlar ve doğal afetlerin yakın zamanda yok olacağı müjdelenen gizemli mektup, İhsaniye bölgesinde yaşanan vatandaşları tedirgin etti. Kim ve kimler tarafından bırakıldığı merak edilen mektup “Merhaba Komşum” denilerek başlıyor.

Mektupta, “Bu mektubu neden yazdığıma şaşırabilirsiniz” diye gerçekçi bir girizgah yapan gizemli şahıslar, güvensizliğin arttığı dünyada gerilim ve endişelerinde had safhaya ulaştığı bilgilerini iletiyor.

Kutsal kitaplarda yer aldığını iddia ettiği bazı ayet ve mesajlara yer verilen el yazmalı mektupta, “Yaratıcımız çok yakında bütün acıları ortadan kaldıracak, bunu gökteki yönetimi aracığıyla yapacak. O zaman başka insanlar dünyayı yönetmeyecek ve Şeytan'da sonsuz olarak yok edilecek. İyi yürekli ve uysal insanlar cennet yeryüzünde sonsuza kadar yaşayacaklar.” deniliyor.

“Tanrı insanların gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat acı da olmayacak önceki şeyler geçti.” sözlerinin yer aldığı vahiylere de söz verilen gizemli mektubun sonunda bir internet sayfası linki verilerek merak uyandırılıyor.

İhsaniye Mahallesi’ndeki bazı apartmanlara bırakılan mektuptaki sır perdesinin aralanması noktasında bir araştırma yapılması talep ediliyor.