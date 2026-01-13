Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), enerji kaynaklarının bilinçli, etkin ve verimli kullanımına dikkat çekmek amacıyla kutlanan Enerji Verimliliği Haftası kapsamında çocuklarla buluştu. 5 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen farkındalık etkinlikleri kapsamında 400’den fazla çocuğu ziyaret eden Çoruh EDAŞ yetkilileri, çocuklara enerji verimliliğinin önemi, enerjinin günlük yaşamda nasıl daha bilinçli ve tasarruflu kullanılabileceği gibi konularda bilgi verdi.

Erken yaşta kazanılan enerji farkındalığının sürdürülebilir bir gelecek açısından kritik bir rol oynadığına dikkat çeken Çoruh EDAŞ, enerji verimliliğini uzun vadeli bir toplumsal sorumluluk alanı olarak ele alıyor. Çoruh EDAŞ, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında hayata geçirdiği bu çalışmalarla, çocuklarda enerji verimliliği bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı ve toplumsal farkındalığı desteklemeyi hedefliyor.