Sındırgı’da Ramazan ayı farklı bir atmosferde yaşanıyor. Başkan Ekrem Yavaş ve eşi ile çat kapı ziyaretler ile vatandaşların gönlünde taht kuruyor.

Her gün 600’den fazla kişinin evlerine ulaştırılan sıcak iftar yemeklerinden, sosyal yardımlara kadar her şeyin yer aldığı ilçede Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın çat kapı iftar ziyaretleri de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Öncelikli olarak Şehit ailelerinin iftar sofraları paylaşılıyor. Başkan Yavaş eşi Yaşiye Yavaş’ın yaptığı iftarlık yemekleri de alarak “ Çat Kapı “ iftar yemeği sürprizi yapıyor. Şehit aileleri başta olmak üzere sokak iftarlarında ve kırsal mahallelerde iftar sofralarına konuk olan başkan Yavaş ramazan geleneğini sürdürüyor.

Başkan Yavaş ve eşi Yaşiye Hanım iftarlıkları ellerine alarak çat kapı bir yaşlının evini ziyaret ediyor ve hoş sohbet içerisinde onlarla iftarlarını yapıyor. Özellikle şehit ailelerini tercih eden başkan Yavaş yıllardan bu yana geleneksel hale getirdiği çat kapı iftar programlarını sürdürüyor.

Vatandaşların yüzlerini güldüren ekip büyük bir mutluluk içerisinde iftar yapıyor, yaşlıların duasını alıyor. İftar yemeği sonrası teravih için de kırsal mahalleler tercih ediliyor.

Başkan Ekrem Yavaş çat kapı ziyaretler ile vatandaşların gönlünde taht kuruyor. Eşi Yasiye Hanımın hazırladığı sefer tası ile yola çıkan çift şehit ailelerinden başlamak üzere kimsesi olmayan ya da evlatları uzakta olan yaşlıların kapılarını çalıyor. Ellerini öpüp birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bunun yanı sıra asrın felaketini yaşayan depremzedeler de ziyaretlere dâhil ediliyor.

Şehit aileleri bizlere en yüce emanettir anlayışını her fırsatta vurgulayarak daima ziyarette bulunan Başkan Yavaş “ Mübarek ramazan ayındayız. 11 ayın sultanı başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olarak bildiğimiz bu ayda Sındırgı’da yıllar boyunca, çocuklara, gençlere kadınlara, Şehit ailelerine, gazilere, her bir yerde olmaya çalışan bir belediye var. Elimizden gelen tüm yardımları gerçekleştiriyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile Her gün 600 vatandaşımızın evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Akşamları da çat kapı ziyaretlerimizle iftarımızı şehit ailelerimizle, yaşlılarımızla depremzede kardeşlerimizle yapıyoruz. Onların hem gönlünü alıyor, hem de ramazan bereketini birlikte yaşamak istiyoruz. Teravih namazlarında ise her akşam farklı bir kırsal mahallede kılıyor namaz sonrası vatandaşlarımızla çay sohbetinde buluşuyoruz. Ramazan birlik beraberlik ve kardeşliğin ayı. Bereketli olsun” dedi.