İlçenin dört bir yanında vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri hayata geçirmeye devam eden Kestel Belediyesi, kırsal mahallelerde altyapıyı güçlendirecek yatırımları da yakından takip ediyor. Burhaniye Mahallesi'nde sürdürülen doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ferhat Erol, mahallede yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti.

Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını öncelikli hizmet alanları arasında gördüklerini belirten Başkan Ferhat Erol, doğalgaz yatırımlarının vatandaşların yaşam konforunu artırmasının yanı sıra mahallelerin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

Kestel Belediyesi olarak yalnızca merkezde değil, ilçenin tüm mahallelerinde vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Erol, altyapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarının da planlı şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Saha incelemesi sırasında ekiplerden çalışmaların mevcut durumu ve izlenecek süreç hakkında bilgi alan Başkan Erol, hizmetlerin en kısa sürede vatandaşların kullanımına sunulması için kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.