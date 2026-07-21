Bakanlık ekiplerince İstanbul, Tekirdağ ve Marmara Bölgesi’nde yapılan incelemelerde, tarımsal üretimi tehdit eden veya ekonomik zarara yol açan herhangi bir çekirge popülasyonuna rastlanmadığı bildirildi. Görüntülerdeki çekirgelerin Türkiye’de doğal olarak bulunan yerli türler olduğu belirtildi.

İstanbul’da görülen türün, tarımsal üretime zarar vermeyen ve zararlı böceklerle beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, iklim şartları ve mevsimsel yumurtlama dönemleri nedeniyle bazı çekirge türlerinin sayısında dönemsel artışlar yaşanabileceği, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınan çekirgelerin sıcak havalarda ışığa yönelmeleri sebebiyle daha sık görülebildiği ifade edildi.

Balkanlar, Afrika veya başka bir bölgeden Türkiye’ye ulaşan sürü halinde bir çekirge istilasının söz konusu olmadığı belirtildi. Bakanlık, 81 ilde çekirge popülasyonlarının düzenli olarak takip edildiğini ve ekonomik zarar eşiğine ulaşılması halinde gerekli mücadele çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.