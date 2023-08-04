Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun mahalle ziyaretlerinde gelen talepler ve ihtiyaç tespiti neticesinde sözünü verdiği sosyal tesislerde çalışmalar başladı. İlyaslar, Karadere, Taşlık, Mahmudiye, Karadavutlu ve Dağdibi mahalle muhtarlarından Başkan Işıksu’ya teşekkür geldi. Işıksu, “Şehrin kalbi Adapazarı’mıza hep birlikte aşkla hizmet etmeye devam” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tarafından vaat edilen projeler bir bir hayata geçerken, mahalle ziyaretlerinde gelen talepler de hızlıca neticelendiriliyor. Sosyal yaşama dokunan nitelikli çalışmalar çerçevesinde tamamlanan sosyal tesisler büyük beğeni toplarken, İlyaslar, Karadere, Taşlık, Mahmudiye, Karadavutlu ve Dağdibi mahallelerinde başlayan sosyal tesis çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanması bekleniyor.

İlyaslar Mahalle Muhtarı Aydın Turan, Mahmudiye Mahalle Muhtarı Sefer Turan, Taşlık Mahalle Muhtarı Erhan Kaya, Karadere Mahalle Muhtarı Ferruh Akıncık, Dağdibi Mahalle Muhtarı Ergün Erdoğan ve Karadavutlu Mahalle Muhtarı Cafer Erol, mahallelere kazandırılan hizmetler ve start verilen sosyal tesis çalışmaları için Başkan Mutlu Işıksu ve ekibine teşekkür etti. Başkan Işıksu ise yaptığı açıklamada, “Her mahallemizde çalışmalar yaparak muhtarlarımızın ve kıymetli hemşehrilerimizin yüzünü güldürüyoruz. Tamamladığımız Millet Evlerimizin yanı sıra Taşkısığı, Acıelmalık, Alandüzü, Çamyolu ve Çağlayan mahallelerimize toplam 5 adet sosyal tesisi kazandırmıştık. Hemşehrilerimizin ilgisi ve beğenileri çok yoğun oldu. Şimdi de 6 mahallemizde sosyal tesisi birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Sosyal Tesis yatırımlarımız devam edecek inşaallah. Şehrin kalbi Adapazarı’mıza hep birlikte aşkla hizmet etmeye devam” ifadelerini kullandı.