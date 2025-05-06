Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her hafta düzenli olarak yaptığı "Gençlik Buluşmaları" kapsamında bu hafta Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Gençlerle sohbet eden Başkan Kocaman, onların görüş ve önerilerini dinledi. Belediyeciliğin sadece altyapı yatırımlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlerin beklenti ve hayallerini önemsediklerini ifade etti. Eğitimden kültüre, spordan sanata kadar her alanda gençlerin yanında olduklarını belirten Kocaman, "Sizlerin fikirleri, heyecanı ve enerjisi bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Kartepe’yi birlikte inşa ediyor, geleceği birlikte şekillendiriyoruz. Sizler bizim yarınımızsınız. Kartepe’de gençlerimizi dinleyen, onlara alan açan ve birlikte yol yürüyen bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Her buluşmamızda sizlerden yeni şeyler öğreniyor, sizinle birlikte gelişiyoruz. Bu şehri birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Kocaman, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.