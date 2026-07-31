Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından 11 Eylül Bulvarı ve Yalova Yolu Caddesi'nde yapılacak yol çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılacaktır.

Gerçekleştirilecek olan yol yapım çalışması şu şekilde açıklandı;

'11 Eylül Bulvarı Yalova Yolu bağlantısı ile devamında yer alan Yalova Yolu Caddesi sağ şeridi, 04/08/2026 tarihinden itibaren Orman Bölge Müdürlüğü'ne kadar trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin çalışmalar süresince alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica olunur.'