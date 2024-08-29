AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, yazılı olarak yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal Mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Büyük Taarruz’un 102. Yılı. Her safhasında Aziz Milletimizin eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Ulusumuzun kendi geleceğine yön veren savaşlarından biri olmuş ve sonucunda 30 Ağustos Zaferi ile taçlandırılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin bir nişanesi olarak şanlı tarihimizde yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk Milleti’nin bağımsızlıktan ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ispat etmiştir. Bizler de atalarımızdan bizlere emanet edilen bu şanlı mirası daha iyi yarınlara taşımak adına her alanda azimle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda inancın ve iradenin, efsanevi bir kahramanlığa dönüştüğü tarih olan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."