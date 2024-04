Her hafta farklı bir okula konuk olan öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelmek bizlere her zaman enerji veriyor. Gençleri önemsiyoruz" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gelenek haline gelen pazartesi okul buluşmalarına 9 günlük bayram tatilinin ardından yeniden başladı. Bu haftaki adresi Darıca İmam Hatip Ortaokulu olan Bıyık, İstiklal Marşı’nı öğrencilerle okuyarak iyi dersler temennisinde bulundu.

Akabinde öğretmenler odasına konuk olan Başkan Bıyık, okul idaresi ve okulda görevli öğretmenlerin taleplerini de dinledi. Eğitim camiasıyla her zaman temas halinde olduklarını belirten Başkan Bıyık, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelmek bizlere her zaman enerji veriyor. Gençleri önemsiyoruz. Okul idaresi ve öğretmenlerimizin de taleplerini dinleyerek Darıca’mızın eğitimde daha iyi noktaya gelmesi adına istişarelerde bulunuyoruz. Darıca Belediyesi olarak eğitim en önemli önceliğimiz. Öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.