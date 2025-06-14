Burhaniye’de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti. Konuklarını makamında kabul eden Kaymakam, Jandarma teşkilatının yıl dönümünü kutladı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ünal Bayhan, İlçe Jandarma Cezaevi Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Engin Demir ve beraberindeki heyet ile birlikte Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti. Kaymakam Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Jandarma Teşkilatı mensuplarının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.