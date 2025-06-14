Benzine dün, motorine ise bugün gelen zamların ardından bir yeni artışın daha pazartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Benzin ve motorine üst üste zam gelmişti

Benzine dün 1,46 TL zam gelirken, motorine bugün 1,49 TL’lik artış yansıdı. Ancak fiyatlardaki artış burada kalmayacak.



Bu artışla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 48,61 TL, Ankara’da 48,59 TL, İzmir’de ise 48,92 TL seviyelerine çıktı.

Motorine tekrar zam geliyor, benzin de aynı gün netleşecek

Sektör kaynakları, 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren motorine yaklaşık 1 lira 70 kuruş daha zam yapılacağını belirtiyor. Böylece iki günde toplam artış 3 liranın üzerine çıkmış olacak. Motorin fiyatları zammın ardından pek çok ilde 50 TL'yi aşacak.

Ayrıca benzin fiyatlarında da benzer bir zam miktarının pazartesi gününde netleşmesi bekleniyor.