Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Park ve Bahçeler Birimini ve atölyeleri ziyaret ederek, buralarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yaklaşan yaz mevsimi ile birlikte hareketlenmeye başlayacak olan Süleymanpaşa’da ihtiyaç duyulan kent mobilyalarının üretimi, bakım ve onarımlarının yapıldığı atölyelerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Volkan Nallar, üretimi ve tamiri yapılan kamelyalar, seyyar araçlar ve diğer kent mobilyaları ile ilgili bilgi alarak personele işlerinde kolaylıklar diledi.

"Önemli organizasyonlarla vatandaşımızın karşısında olacağız"

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Nallar, Süleymanpaşa’da büyük hareketlilik sağlayan Kiraz Festivali gibi büyük organizasyonlar öncesi tüm birimlerle birlikte hummalı ve uyumlu bir çalışma içine girdiklerini ifade ederek, “Önümüzdeki günlerde önemli organizasyonlarla vatandaşlarımızın karşısında olacağız. Bunların başında tabii ki Kiraz Festivalimiz geliyor. Tüm birimlerimizle hazırlıklara başladık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüzün atölyelerinde, Park ve Bahçeler Birimimizde çalışanlarımızla bir araya geldik, yürütülen faaliyetleri yerinde değerlendirerek mesai arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Gayretle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.