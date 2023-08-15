Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısındaki sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özcan, İmamoğlu için, "Ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım" yorumunu yaptı.BOLU (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Dört sene boyunca olduğu gibi, 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum" diye konuşmuş, İstanbul'a adaylığının yanı sıra değişim vurgusunu yenilemişti.

Bugünkü bu açıklama sonrasında CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İmamoğlu'nun basın toplantısındaki sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özcan, "Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarını dikkatle dinledim" diyerek şu mesajı paylaştı:

"Adayım demedim İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum dedim" Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul'u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?

Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu;

1- İstanbul'a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı'na mı?

2- İstanbul'a adaysanız, Genel Başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz? Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım."