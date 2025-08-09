Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Uzun ve Selçuk Sibir’in Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) istifa etmelerinin ardından, MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ önemli açıklamalarda bulundu.PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - İstifaların ardından sessizliğini bozan İl Başkanı Bağ, partiye ve teşkilata zarar vermeye yönelik her adımın karşılıksız kalmayacağını vurguladı. “Milliyetçi Hareket Partisi, köklü geçmişi ve güçlü teşkilat yapısıyla kişiler üzerinden değil, dava üzerinden yoluna devam eder” diyen Bağ, istifaların parti çalışmalarını etkilemeyeceğini ifade edip, partisinden istifa eden meclis üyelerinin meclis üyeliğinden de istifa etmelerini istedi.

Bağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhur İttifakı kapsamında geçmiş zaman zarflarında birkaç kez uyarılan, Cumhur İttifakı kapsamında Ak Parti ile gerçekleştirdiğimiz prensip protokol anlaşmalarına aykırı hareket eden, ikaz edilen ve uyarılan ayrıca ittifaka aykırı belediye meclisinde alınan, alınacak kararlara sırf muhalefet olsun diye muhalefet ile birlikte aykırı hareket eden, kamuoyunda zaten sürekli dillendirilen kaynağı belli olmayan ve dahi izahı bilinmeyen finans kaynaklarını kullanarak güzel Pazaryeri ilçemizin geleceğine fitne sokarak geleceğine gasp etmek gayretleri ile karartan meclis üyesi ile diğer meclis üyesi zat ise geçmiş dönemlerde de geçmişi 56 yıllık şehit kanları ile sulanmış partimizden seçilmiş ama ederi maalesef kuruş etmeyen meclis üyesi zat, partililerimizin, seçmenlerimizin Güzel ilçemiz Pazaryeri adına haklı kararlar versinler diye verdikleri değerli oyları hiçe saymışlardır.

Genel Merkezimize bu konu ile ilgili oynadıkları ve sergilemeye çalıştıkları şerefsizce ve haysiyetsizce oyundan zaten haberdar ve bilgi sahibi olarak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Sonuçlarına katlanacaklar…

Hiçbir kişi Genel Merkezimizin ve gayesinde Devlet inanmışlığımızın önünde engel değildir, engel olamayacaklardır. Siz kimsiniz de Liderimizin, Genel Merkezimizin aldığı kararlara muhalefet ve itiraz edeceksiniz, Siz kimsiniz de ufacık beyinleriniz ile Pazaryeri ilçemizin geleceğine gasp etmeyi hayal edeceksiniz. Size soruyorum haysiyetsiz ve şeref yoksunları siz kimsiniz, siz hangi karanlık emellerin uşaklarısınız.

Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik engellenemeyecektir. Bu iki zata maalesef ittifak ortağımıza da yakın bazı basın organları çanak tutmakta ve habersel değeri olmayan bu Devlet alehtarı konuları gündeme getirmektedirler. Olay sadece basit düşünen basit iki kişinin basit istifalarıdır. Şerefleri ve haysiyetleri var ise meclis üyeliklerinden de istifa edeceklerdir. Bu istifaların arkası karanlıktır, bizlere de düşen bu karanlık yüzler ile arkasındaki karanlık şerefsizleri milletimizin huzurunda ifşa etmektir. Size söylüyorum iki zat Şerefiniz ve Haysiyetiniz var ise meclis üyeliklerinden de istifa edeceksiniz…”