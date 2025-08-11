Bahçeli, Gazze'deki insani felaketin giderek arttığını belirterek Birleşmiş Milletler'e acil çağrıda bulundu. İsrail’in bölgede gerçekleştirdiği saldırılara artık tahammül kalmadığını söyledi.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimiyet ve özveriyle komisyon çalışmalarına destek vereceğini ifade etti. Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili devletin tüm imkanlarıyla müdahale ettiğini ve vatandaşlara yardım elini uzattığını vurguladı.

Bahçeli, Türkiye’nin iç barış ve kardeşlik ortamının güçlenmesini olumlu bulduğunu belirtti. Ülkenin karşı karşıya olduğu ağır sorunların milli birlik ve dayanışma ruhuyla çözülebileceğini söyledi. Mevlana'nın "Yaşayan görecektir, Türkiye ve Türk milleti ölmeyecektir" sözünü tarihin ve coğrafyanın zamansız çağrısı olarak nitelendirdi.

Gazze’de devam eden yıkım ve trajediye dikkat çeken Bahçeli, İsrail Başbakanı Netenyahu’nun Gazze’yi işgal ve ilhak planlarını kınadı. Birleşmiş Milletler’in acilen harekete geçmesi gerektiğini ve çok katılımlı bir barış gücü oluşturulmasının hayati olduğunu belirtti. Bu durumun insanlık görevi olduğunu vurguladı.

Bahçeli, Müslüman ülkelerin mazlumların sesi olmaları gerektiğini söyleyerek Hamas’ın mücadelesinin desteklenmesini istedi. Türkiye’nin İsrail’e yönelik tepkisinin haklı ve meşru olduğunu ifade etti.

Ülke içinde yaşanan bazı iddiaların dikkatle araştırılması gerektiğini belirten Bahçeli, dış bağlantılı istihbarat operasyonlarıyla ilişkilerinin ortaya konması gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye hedefini zayıflatmaya yönelik karalama kampanyalarına dikkat çekti.

Hukuki davalarla ilgili hızlı çözüm çağrısı yapan Bahçeli, adaletin tam olarak yerine getirilmesinin önemini vurguladı. Yargıdaki tartışmaların sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin moral ve motivasyonunun yükseltilmesinin öncelik olması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, Türk milletinin bütünlüğüne ve dayanışmasına olan güvenini dile getirerek Terörsüz Türkiye hedefine ulaşırken yapay tartışmaların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Kimlik ve coğrafi tanımlamalardaki yanlışların siyasi amaçlarla gündeme getirildiğini, asıl kimliğin Türk milleti olduğunu hatırlattı.

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun huzur ve kardeşliği sağlayacağına inandığını belirten Bahçeli, MHP’nin komisyona destek vereceğini söyledi.

Son olarak, Balıkesir Sındırgı’daki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Devletin deprem bölgesine tüm imkanlarıyla destek verdiğini hatırlattı.

Depremin hayatın bir gerçeği olduğunu, kentleşme ve yaşam planlarının buna uygun yapılması gerektiğini belirten Bahçeli, gelecekteki depremlere hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çekti. Ülke ve millet için felaketlerden korunma dileğinde bulundu.