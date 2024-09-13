Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda eğitim alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Esenyurt’u geleceğe eğitimle hazırlamak için harekete geçen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ilçede yaşayan 25 bin 600 çocuğa kırtasiye desteği sağlanacağını açıkladı.

Esenyurt Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye ve günde bir öğün beslenme desteği başlattı. 10 bin 600 öğrenciye nakdi, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı ile toplamda 25 bin 600 çocuğun eğitim masraflarının karşılanması hedefleniyor. İçerisinde okul çantası, kareli ve çizgili defterler, resim defteri, kuru ve pastel boyalar, kalem çeşitleri, silgi, kalemtıraş, yapıştırıcılar, cetvel ve bu malzemeleri koyabilecekleri dosyaların bulunduğu kırtasiye setlerinin dağıtımı devam ediyor. Bir öğün beslenme desteğinin de sağlanacağı proje ile öğrenciler, kendilerine verilen ESKART’lar ile anlaşmalı kırtasiyelere giderek okul alışverişlerini yapabilecekler.

“Yeni okullara ihtiyacımız var”

Destek programında çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Göreve geldiğimizde sosyal belediyeciliği en önemli hedeflerimizden biri olarak belirledik ve Esenyurt’ta bu anlayışın kalbi haline getirdik. Eğitim alanında bu anlamda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin, onlarca okulumuzun boya, badana ve tadilat işlerini gerçekleştirdik. Lütfen okul yapımına ve fiziki altyapıya önem verelim”

“Kültür, sanat ve spor kurslarını düzenlemeye devam edeceğiz”

Başkan Özer, 25 bin 600 çocuğa sundukları kırtasiye desteği çerçevesinde çanta, defter, kitap, kalem, suluk ve beslenme çantası gibi birçok okul malzemesi dağıtacaklarını belirterek, “Ayrıca, beslenme çantası desteği de veriyoruz. Çocuk Üniversitemizde ücretsiz eğitim atölyeleri ve kurslar düzenliyoruz ve binlerce çocuğumuz bu imkanlardan yararlanıyor. 42 farklı spor branşında ücretsiz kurslar sunuyoruz. Geçen dönem, bu eğitimlerle 685 öğrencimiz tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık gibi önemli bölümleri kazandı. Gençlerimizi her türlü bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan koruyacak kültür, sanat ve spor kurslarını düzenlemeye devam edeceğiz. Ayrıca, polis meslek yüksekokulu ve spor akademisi yetenek sınavlarına hazırlanan yüzlerce öğrencimize ücretsiz spor hazırlık kursları veriyoruz. Teknolojiye ve internete erişimi kolaylaştırıyor, ücretsiz internet ortamları sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gençler ve eğitim için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Gençliğe ve eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Bu bilinçle gece gündüz çalışacağız” şeklinde konuştu.