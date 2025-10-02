Nazım Hikmet Kültürevi’nde görev yapan Ahmet Avcı, deprem anında vatandaşların panik yaşamadan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayarak örnek bir davranış ortaya koymuştu. Gösterdiği soğukkanlılık ve cesaret nedeniyle Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir tarafından tebrik edilen Avcı’ya, belediye yöneticileri de teşekkürlerini iletti.

Ziyarete Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yusuf Özdemir ile Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.



Başkan Şadi Özdemir, “Ahmet Avcı görev bilincini ve insani sorumluluğunu üstün şekilde yerine getirerek örnek bir davranış sergiledi. Böyle çalışanlarımızın varlığı bize güven veriyor” dedi.